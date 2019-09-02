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Ураган «Дориан»: стихия свирепствует на Багамах, погиб ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

2 сен 2019, 13:01
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Ураган «Дориан» унес первую жизнь. На Багамских островах в результате непогоды погиб ребенок. Семилетний мальчик погиб на островах Абако.

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В данный момент ураган достиг высшей категории на пути к США, сообщает УНН со ссылкой на Bahamas Press.

Ураган "Дориан": появилась информация о погибшем ребенке. Фото: Bahamas Press

Погибшего звали Лачин Макинтош. Ребенок утонул после того, как его семья попыталась переехать в другой дом. При этом его сестру до сих пор не могут найти.

Ураган «Дориан» на выходных обрушился на острова Абако и Большой Багама. Местные жители рассказывают, что их дома подтоплены, а крыши снесены. Урагану присвоили наиболее высокую категорию. Порывы ветра здесь достигают 285 км/час. В США считают, что «Дориан» может стать причиной сильных разрушений и представляет опасность для людей.

По предварительным данным, сегодня или завтра ураган «Дориан» может достичь побережья штата Флорида.

Напомним, что губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию большей части побережья из-за приближения «Дориана».


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