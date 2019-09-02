Ураган "Дориан" достиг США: на Атлантическом побережье объявили эвакуацию, фото — Твиттер Национального центра ураганов

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Ракурс

В Соединенных Штатах ураган «Дориан» достиг пятого уровня опасности из пяти возможных по шкале ураганного ветра Саффира Симпсона.

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Об этом сообщает Твиттер Национального центра ураганов. «Дориан» уже набросился на побережье Багамских островов, где максимальная скорость ветра возросла до 298 км/ч. Синоптики считают, что ураган не будет терять своей силы еще несколько дней.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил эвакуацию большей части побережья из-за приближения урагана «Дориан». Ранее такой режим объявили штаты Джорджия, Южная и Северная Каролина. В Южной Каролине согласно приказу губернатора покинуть свои дома придется более чем 800 тыс. жителей.

Сейчас «Дориан» свирепствует на Багамах. Высота волн здесь достигла четырех метров. Власти эвакуировали население из прибрежных зон.

Такая скорость ураганного ветра сделала «Дориан» вторым по мощности ураганом, зафиксированным в Атлантическом океане с начала наблюдений за этими стихийними явлениями.

Синоптикам сложно предсказать точный маршрут движения урагана, но предполагают, что он будет двигаться вдоль восточного побережья США и затронет Флориду, Джорджию, Южную и Северную Каролину.