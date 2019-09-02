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Ураган "Доріан" досяг США: на Атлантичному узбережжі оголосили евакуацію, фото — Твіттер Національного центру ураганів

Ураган «Доріан» досяг США: на Атлантичному узбережжі оголосили евакуацію (ФОТО, ВІДЕО)

2 вер 2019, 08:50
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У Сполучених Штатах ураган «Доріан» досяг п’ятого рівня небезпеки з п’яти можливих за шкалою ураганного вітру Саффіра Сімпсона.

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Про це повідомляє Твіттер Національного центру ураганів. «Доріан» вже накинувся на узбережжя Багамських островів, де максимальна швидкість вітру зросла до 298 км/год. Синоптики вважають, що ураган не втрачатиме своєї могутності ще кілька днів.

Ураган "Доріан" досяг США: на Атлантичному узбережжі оголосили евакуацію, фото — Твіттер Національного центру ураганів

Губернатор Флориди Рон Де Сантіс оголосив евакуацію більшої частини узбережжя через наближення урагану «Доріан». Раніше такий режим оголосили штати Джорджія, Південна і Північна Кароліна. У Південній Кароліні згідно з наказом губернатора залишити свої домівки доведеться більш ніж 800 тисячам мешканців.

Ураган "Доріан" досяг США: на Атлантичному узбережжі оголосили евакуацію, фото — Твіттер Національного центру ураганів

Наразі «Доріан» лютує на Багамах. Висота хвиль тут досягла чотирьох метрів. Влада евакуювала населення з прибережних зон.

Ураган "Доріан" досяг США: на Атлантичному узбережжі оголосили евакуацію, фото — CBS

Ураган "Доріан" досяг США: на Атлантичному узбережжі оголосили евакуацію, фото — Твіттер Національного центру ураганів

Ураган "Доріан" досяг США: на Атлантичному узбережжі оголосили евакуацію, фото — Твіттер Національного центру ураганів

Така швидкість ураганного вітру зробила «Доріан» другим за потужністю ураганом, зафіксованим у Атлантичному океані з початку спостережень за буревіями.

Синоптикам складно передбачити точний маршрут руху урагану, але припускають, що він рухатиметься вздовж східного узбережжя США і зачепить Флориду, Джорджію, Південну й Північну Кароліну.

Джерело: Ракурс


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