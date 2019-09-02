Ураган "Доріан" досяг США: на Атлантичному узбережжі оголосили евакуацію, фото — Твіттер Національного центру ураганів

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У Сполучених Штатах ураган «Доріан» досяг п’ятого рівня небезпеки з п’яти можливих за шкалою ураганного вітру Саффіра Сімпсона.

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Про це повідомляє Твіттер Національного центру ураганів. «Доріан» вже накинувся на узбережжя Багамських островів, де максимальна швидкість вітру зросла до 298 км/год. Синоптики вважають, що ураган не втрачатиме своєї могутності ще кілька днів.

Губернатор Флориди Рон Де Сантіс оголосив евакуацію більшої частини узбережжя через наближення урагану «Доріан». Раніше такий режим оголосили штати Джорджія, Південна і Північна Кароліна. У Південній Кароліні згідно з наказом губернатора залишити свої домівки доведеться більш ніж 800 тисячам мешканців.

Наразі «Доріан» лютує на Багамах. Висота хвиль тут досягла чотирьох метрів. Влада евакуювала населення з прибережних зон.

Така швидкість ураганного вітру зробила «Доріан» другим за потужністю ураганом, зафіксованим у Атлантичному океані з початку спостережень за буревіями.

Синоптикам складно передбачити точний маршрут руху урагану, але припускають, що він рухатиметься вздовж східного узбережжя США і зачепить Флориду, Джорджію, Південну й Північну Кароліну.