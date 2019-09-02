Раду безпеки ООН у вересні очолить Росія, фото — Твіттер ООН

https://racurs.ua/ua/n126198-radu-bezpeky-oon-u-veresni-ocholyt-rosiya.html

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Росія впродовж вересня буде тимчасово головувати в Раді безпеки (РБ) ООН.

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Протягом вересня головування в Раді безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії, — йдеться в повідомленні ООН в Твіттер.

Тимчасове головування переходить до делегації РФ від Польщі, яка приступила до повноважень у серпні.

В РБ ООН перебуває 15 країн, п’ять з яких мають статус постійних членів — США, Франція, Велика Британія, Китай і Росія. Решта члени Ради — тимчасові й обираються щодва роки на правах ротації. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов’язкові для виконання всіма членами ООН.

У липні Росія зібрала Радбез, на якому обговорили український мовний закон, а у серпні США та РФ на засіданні Радбезу ООН звинуватили одне одного в гонці озброєнь.