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Ракурс
Раду безпеки ООН у вересні очолить Росія, фото — Твіттер ООН

Раду безпеки ООН у вересні очолить Росія

2 вер 2019, 08:19
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Росія впродовж вересня буде тимчасово головувати в Раді безпеки (РБ) ООН.

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Протягом вересня головування в Раді безпеки ООН переходить на правах ротації до делегації Росії, — йдеться в повідомленні ООН в Твіттер.

Тимчасове головування переходить до делегації РФ від Польщі, яка приступила до повноважень у серпні.

В РБ ООН перебуває 15 країн, п’ять з яких мають статус постійних членів — США, Франція, Велика Британія, Китай і Росія. Решта члени Ради — тимчасові й обираються щодва роки на правах ротації. На відміну від інших органів ООН, тільки Рада Безпеки має право ухвалювати рішення, обов’язкові для виконання всіма членами ООН.

У липні Росія зібрала Радбез, на якому обговорили український мовний закон, а у серпні США та РФ на засіданні Радбезу ООН звинуватили одне одного в гонці озброєнь.

Джерело: Ракурс


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