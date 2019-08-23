На засіданні Радбезу ООН посперечалися РФ та США. Фото: Цензор.НЕТ

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На засіданні Ради Безпеки ООН виникла суперечка про гонку озброєнь між представниками США та Росії.

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Сторони звинуватили одне одного у розриві Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності й посперечалися про загрози ядерної зброї. Про це повідомляє DW.

Виконувач обов’язків постпреда Росії при ООН Дмитро Полянський під час засідання назвав Сполучені Штати «лицемірами», оскільки, мовляв, вони випробували заборонену Договором ракету всього через пару тижнів після розриву ДРСМД. У відповідь в. о. постпреда США при ООН Джонатан Коен нагадав, що першою порушила ще діючий договір Росія, коли запустила заборонені крилаті ракети німецького базування.

Крім того, Полянський заявив, що світ стоїть на порозі нестримної гонки озброєнь. А Коен закликав Москву розкрити інформацію про вибух на полігоні в Архангельській області.

Нагадаємо, у серпні Сполучені Штати припинили участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності й звинуватили Росію у порушенні цієї угоди. Росія у відповідь теж припинила участь у ДРСМД.

Днями на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія, американські військові успішно випробували крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд. Після цього президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія розроблятиме ракети середньої та малої дальності.