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На заседании Совбеза ООН поспорили РФ и США. Фото: Цензор.НЕТ

США и РФ на заседании Совбеза ООН обвинили друг друга в гонке вооружений

23 авг 2019, 08:46
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На заседании Совета Безопасности ООН возник спор о гонке вооружений между представителями США и России.

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Стороны обвинили друг друга в разрыве Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности и поспорили об угрозе ядерного оружия. Об этом сообщает DW.

Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания назвал Соединенные Штаты «лицемерами», поскольку, мол, они испытали запрещенную Договором ракету всего через пару недель после разрыва ДРСМД. В ответ и. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн напомнил, что первой нарушила еще действующий договор Россия, когда запустила запрещенные крылатые ракеты немецкого базирования.

Кроме того, Полянский заявил, что мир стоит на пороге безудержной гонки вооружений. А Коэн призвал Москву раскрыть информацию о взрыве на полигоне в Архангельской области.

Напомним, в августе Соединенные Штаты прекратили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности и обвинили Россию в нарушении этого соглашения. Россия в ответ тоже прекратила участие в ДРСМД.

На днях на острове Сан-Николас, штат Калифорния, американские военные успешно испытали крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет разрабатывать ракеты средней и малой дальности.


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