Совет безопасности ООН в сентябре возглавит Россия, фото — Твиттер ООН

https://racurs.ua/n126198-sovet-bezopasnosti-oon-v-sentyabre-vozglavit-rossiya.html

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Россия на протяжении сентября будет временно председательствовать в Совете безопасности (СБ) ООН.

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В течение сентября председательство в Совбезе ООН переходит на правах ротации в делегации России, — говорится в сообщении ООН в Твиттер.

Временное председательство переходит к делегации РФ от Польши, которая приступила к полномочий в августе.

В СБ ООН находится 15 стран, пять из которых имеют статус постоянных членов — США, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Остальные члены Совета — временные и избираются каждые два года на правах ротации. В отличие от других органов ООН, только Совет Безопасности имеет право принимать решения, обязательные для выполнения всеми членами ООН.

В июле Россия собрала Совбез, на котором обсудили украинский языковой закон, а в августе США и РФ на заседании Совбеза ООН обвинили друг друга в гонке вооружений.