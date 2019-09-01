Брексит: Евросоюзу не понравились требования Джонсона. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n126197-breksit-evrosouzu-ne-ponravilis-trebovaniya-djonsona.html

Ракурс

Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по брекситу отвергли в Европейском Союзе.

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Согласно предложению Джонсона, из соглашения должны были убрать запасной механизм для границы с Северной Ирландией. Об этом сообщает ВВС, передает УНИАН.

Один из ведущих участников переговоров по брекситу со стороны Евросоюза Мишель Марнье заявил, что нынешний план предотвращения жесткой границы в Ирландии является максимальной уступкой Великобритании от ЕС.

Напомним, Джонсон написал письмо главе Европейского совета Дональда Туска с предложением изменить условия выхода Великобритании из состава Евросоюза. Так, Джонсон предложил убрать условие, по которому Северная Ирландия останется в составе единого рынка и таможенного союза ЕС на время переходного периода Brexit.

По предложению Джонсона Туск ответил, что это условие является гарантией того, что на острове не возникнет жесткой границы.

Как ранее сообщал «Ракурс», королева Елизавета II поддержала предложение Джонсона приостановить работу британского парламента, чтобы в это время подготовить программу действий