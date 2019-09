Первыми в мире патрульными на электрокарах станут полицейские города Баргерсвилл из американского штата Индиана.

Для обслуживания местных правоохранителей были закуплены электрокары Tesla Model 3. Об этом сообщает «Популярная механика».

Ранее американские полицейские этого города использовали бензиновые седаны Dodge Charger. Новые электрокары Tesla Model 3 гораздо дороже прежних машин патрульных, в чем признался глава местной полиции.

Однако правоохранители решили, что в перспективе электрокары обойдутся им гораздо дешевле. Так, Tesla не нуждается в бензине и на ее обслуживании патрульные также смогут сэкономить.

Bargersville Police Dept has the first in the country Tesla Model 3 Police car #teslapolicecarpic.twitter.com/w3pM6EkBFP