Першими в світі патрульними на електрокарах стануть поліцейські міста Баргерсвілл з американського штату Індіана.

Для обслуговування місцевих правоохоронців були закуплені електрокари Tesla Model 3. Про це повідомляє «Популярна механіка».

Раніше американські поліцейські цього міста використовували бензинові седани Dodge Charger. Нові електрокари Tesla Model 3 набагато дорожчі за колишні машини патрульних, в чому зізнався глава місцевої поліції.

Однак правоохоронці вирішили, що в перспективі електрокари обійдуться їм набагато дешевше. Так, Tesla не потребує бензин і на її обслуговуванні патрульні також зможуть заощадити.

