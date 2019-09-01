У США поліція пересяде на Tesla. Фото: dailyjournal

https://racurs.ua/ua/n126196-u-ssha-policiya-peresyade-na-tesla-foto-video.html

Ракурс

Першими в світі патрульними на електрокарах стануть поліцейські міста Баргерсвілл з американського штату Індіана.

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Для обслуговування місцевих правоохоронців були закуплені електрокари Tesla Model 3. Про це повідомляє «Популярна механіка».

Раніше американські поліцейські цього міста використовували бензинові седани Dodge Charger. Нові електрокари Tesla Model 3 набагато дорожчі за колишні машини патрульних, в чому зізнався глава місцевої поліції.

Однак правоохоронці вирішили, що в перспективі електрокари обійдуться їм набагато дешевше. Так, Tesla не потребує бензин і на її обслуговуванні патрульні також зможуть заощадити.

Bargersville Police Dept has the first in the country Tesla Model 3 Police car #teslapolicecarpic.twitter.com/w3pM6EkBFP — Todd Bertram (@ToddBertram1) August 29, 2019

У той же час правоохоронці зазначають, що запас ходу, динаміка і керованість автомобіля повністю відповідає їхнім потребам. Таким чином Tesla Model 3 Standard Range Plus стала першим в світі патрульним автомобілем-електрокаром на цій базі моделі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Tesla в червні анонсувала вихід електричного пікапа Tesla Pickup, вартість якої буде стартувати від 49 тис. Дол. Дизайн нового електрокара виконали в стилі кіберпанк.