Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У США поліція пересяде на Tesla. Фото: dailyjournal

У США поліція пересяде на Tesla (ФОТО, ВІДЕО)

1 вер 2019, 21:41
999

Першими в світі патрульними на електрокарах стануть поліцейські міста Баргерсвілл з американського штату Індіана.

Loading...

Для обслуговування місцевих правоохоронців були закуплені електрокари Tesla Model 3. Про це повідомляє «Популярна механіка».

Раніше американські поліцейські цього міста використовували бензинові седани Dodge Charger. Нові електрокари Tesla Model 3 набагато дорожчі за колишні машини патрульних, в чому зізнався глава місцевої поліції.

Патрульна Tesla Model 3. Фото: twitter

Однак правоохоронці вирішили, що в перспективі електрокари обійдуться їм набагато дешевше. Так, Tesla не потребує бензин і на її обслуговуванні патрульні також зможуть заощадити.

У той же час правоохоронці зазначають, що запас ходу, динаміка і керованість автомобіля повністю відповідає їхнім потребам. Таким чином Tesla Model 3 Standard Range Plus стала першим в світі патрульним автомобілем-електрокаром на цій базі моделі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Tesla в червні анонсувала вихід електричного пікапа Tesla Pickup, вартість якої буде стартувати від 49 тис. Дол. Дизайн нового електрокара виконали в стилі кіберпанк.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Кривавий напад під Ліоном: нападник був під наркотиками у стані параноїдального марення

Нападник з передмістя Ліона був під наркотиками у стані параноїдального марення. Афганський мігрант стверджує, що почув голоси, які заявляли про образу Бога та наказували йому вбивати людей

Світові новини
21:08   1 вер
Новини партнерів
Загрузка...