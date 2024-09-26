Американському сенатору подзвонив діпфейк "Кулеби"

https://racurs.ua/ua/n199664-amerykanskomu-senatoru-podzvonyv-dipfeyk-kuleby.html

Ракурс

Американського сенатора намагалися «розвести» за допомогою дипфейк-технології, зателефонувавши йому від імені колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

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The New York Times пише, що співрозмовник Бенджаміна Кардіна (Демократична партія) звучав і виглядав як екс-глава МЗС України, але сенатор запідозрив недобре, коли він «почав поводитися нехарактерно».

«Кулеба» ставив «політично мотивовані запитання у зв’язку з майбутніми виборами» і випрошував думку щодо «делікатних питань зовнішньої політики», наприклад, щодо того, чи підтримує сенатор далекобійні удари по території рф.

Сенатор завершив розмову і повідомив про це Держдепартамент. Той підтвердив, що це був не Кулеба. Служба безпеки Сенату попередила інших законодавців про загрозу пранків.

Видання The New York Times вказує, що це поновлює побоювання щодо того, що американські законодавці можуть стати мішенями зловмисників, які прагнуть вплинути на політику США або отримати конфіденційну інформацію.