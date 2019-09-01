Брекзит: Євросоюзу не сподобались вимоги Джонсона. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n126197-brekzyt-ievrosouzu-ne-spodobalys-vymogy-djonsona.html

Ракурс

Пропозицію прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона щодо брекзиту відкинули у Європейському Союзі.

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Згідно з пропозицією Джонсона, з угоди мали прибрати запасний механізм для кордону з Північною Ірландією. Про це повідомляє ВВС, передає УНІАН.

Один з провідних учасників переговорів по брекзиту з боку Євросоюзу Мішель Марньє заявив, що нинішній план уникнення жорстокого кордону в Ірландії є максимальною поступкою Великій Британії від ЄС.

Нагадаємо, Джонсон написав листа очільнику Європейської ради Дональду Туску з пропозицією змінити умови виходу Великої Британії зі складу Євросоюзу. Так, Джонсон запропонував прибрати умову, за якою Північна Ірландія залишиться в складі єдиного ринку та митного союзу ЄС на час перехідного періоду Brexit.

На пропозицію Джонсона Туск відповів, що ця умова є гарантією того, що на острові не виникне жорсткий кордон.

Як раніше повідомляв «Ракурс», королева Єлизавета II підтримала пропозицію Джонсона призупинити роботу британського парламенту, щоб у цей час підготувати програму дій