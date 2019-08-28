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Брекзит без угоди: Єлизавета II призупинила роботу британського парламенту, фото — BBC

Брекзит без угоди: Єлизавета II призупинила роботу британського парламенту

28 сер 2019, 20:15
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Королева Великої Британії Єлизавета II підтримала пропозицію прем'єр-міністра країни Бориса Джонсона призупинити роботу британського парламенту.

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Про це йдеться в заяві канцелярії королеви, який опублікували на сайті Таємної ради Великої Британії.

Парламент збереться 3 вересня, але не раніше 9 вересня і не пізніше 12 вересня змушений буде знову призупинити засідання — аж до 14 жовтня. У цей день Єлизавета II виступить з промовою, яку підготує уряд.

Це треба, аби «спланувати вкрай хвилюючу програму дій», — повідомив Джонсон.

До 31 жовтня Велика Британія повинна вийти з Євросоюзу, хоча спочатку Брекзит планувався на 29 березня 2019 року. Лідери ЄС дали таку відстрочку після того, як британський парламент тричі відмовився затвердити угоду про Брекзит.

Через провал голосувань у відставку влітку пішла британський прем'єр-міністр Тереза ​​Мей. Її наступник Борис Джонсон заявив, що 31 жовтня країна залишить ЄС без договору, якщо Євросоюз не погодиться на новий варіант угоди.

Через призупинення роботи парламенту у противників Брекзита без угоди залишається дуже мало часу на те, щоб призупинити цей сценарій. Їм потрібно або відправити нинішній уряд у відставку, або законодавчо заборонити Джонсону вихід з ЄС без угоди.

Джерело: Ракурс


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