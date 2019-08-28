Брексит без соглашения: Елизавета II приостановила работу британского парламента

Брексит без соглашения: Елизавета II приостановила работу британского парламентаhttps://racurs.ua/n126042-breksit-bez-soglasheniya-elizaveta-ii-priostanovila-rabotu-britanskogo-parlamenta.htmlРакурс
Королева Великобритании Елизавета II поддержала предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента.
Об этом говорится в заявлении канцелярии королевы, которое опубликовали на сайте Тайного совета Великобритании.
Парламент соберется 3 сентября, но не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября вынужден будет снова приостановить заседание — до 14 октября. В этот день Елизавета II выступит с речью, которую подготовит правительство.
Это нужно, чтобы «спланировать крайне волнующую программу действий», — сообщил Джонсон.
До 31 октября Великобритания должна выйти из Евросоюза, хотя сначала Брексит планировался на 29 марта 2019 года. Лидеры ЕС дали такую отсрочку после того, как британский парламент трижды отказался утвердить соглашение о Брексит.
Из-за провала голосований в отставку летом ушла британский премьер-министр Тереза Мэй. Ее преемник Борис Джонсон заявил, что 31 октября страна оставит ЕС без договора, если Евросоюз не согласится на новый вариант соглашения.
Из-за приостановки работы парламента у противников Брексит без соглашения остается очень мало времени на то, чтобы приостановить этот сценарий. Им нужно или отправить нынешнее правительство в отставку, или законодательно запретить Джонсону выход из ЕС без соглашения.