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Ракурс
Брексит без соглашения Елизавета II приостановила работу британского парламента, фото — BBC

Брексит без соглашения: Елизавета II приостановила работу британского парламента

28 авг 2019, 20:15
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Королева Великобритании Елизавета II поддержала предложение премьер-министра страны Бориса Джонсона приостановить работу британского парламента.

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Об этом говорится в заявлении канцелярии королевы, которое опубликовали на сайте Тайного совета Великобритании.

Парламент соберется 3 сентября, но не ранее 9 сентября и не позднее 12 сентября вынужден будет снова приостановить заседание — до 14 октября. В этот день Елизавета II выступит с речью, которую подготовит правительство.

Это нужно, чтобы «спланировать крайне волнующую программу действий», — сообщил Джонсон.

До 31 октября Великобритания должна выйти из Евросоюза, хотя сначала Брексит планировался на 29 марта 2019 года. Лидеры ЕС дали такую ​​отсрочку после того, как британский парламент трижды отказался утвердить соглашение о Брексит.

Из-за провала голосований в отставку летом ушла британский премьер-министр Тереза ​​Мэй. Ее преемник Борис Джонсон заявил, что 31 октября страна оставит ЕС без договора, если Евросоюз не согласится на новый вариант соглашения.

Из-за приостановки работы парламента у противников Брексит без соглашения остается очень мало времени на то, чтобы приостановить этот сценарий. Им нужно или отправить нынешнее правительство в отставку, или законодательно запретить Джонсону выход из ЕС без соглашения.

Источник: Ракурс


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