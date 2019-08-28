Вибух електронних цигарок стався у Києві, фото — Українська правда

https://racurs.ua/ua/n126041-vybuh-elektronnyh-cygarok-stavsya-u-kyievi-foto.html

Ракурс

У Києві чоловік постраждав від вибуху електронних сигарет. Його забрали до опікового відділення лікарні.

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Про подію, яка сталася увечері 27 серпня, повідомила сьогодні поліція Києва. Правоохоронці отримали повідомлення про нещасний випадок на столичному проспекті Перемоги.

Пасажир одного із автомобілів постраждав від вибуху, що стався у його сумці. Спричинив його вейп — пристрій для куріння електронних цигарок.

Пасажир травмувався й водій зупинив авто, щоб викликати патрульних і медиків. Представники патрульної поліції розповіли, що чоловік дістав опіки кінцівок рук, його відправили до опікового відділення лікарні.

Нещодавно «Ракурс» повідомляв, що електронні сигарети викликали невідому хворобу і смерть людини. Американські лікарі в штаті Іллінойс зафіксували загибель місцевого жителя.