Взрыв электронных сигарет произошел в Киеве, фото — Украинская правда

https://racurs.ua/n126041-vzryv-elektronnyh-sigaret-proizoshel-v-kieve-foto.html

Ракурс

В Киеве мужчина пострадал от взрыва электронных сигарет. Его увезли в ожоговое отделение больницы.

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О событии, которое произошло вечером 27 августа, сообщила сегодня полиция Киева. Правоохранители получили сообщение о несчастном случае на столичном проспекте Победы.

Пассажир одного из автомобилей пострадал от взрыва, произошедшего в его сумке. Его причиной стал вейп — устройство для курения электронных сигарет.

Пассажир получил травму и водитель остановил авто, чтобы вызвать патрульных и медиков. Представители патрульной полиции рассказали, что мужчина получил ожоги кистей рук, его отправили в ожоговое отделение больницы.

Недавно «Ракурс» сообщал, что электронные сигареты вызвали неизвестную болезнь и смерть человека. Американские врачи в штате Иллинойс зафиксировали гибель местного жителя.