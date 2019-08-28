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Взрыв электронных сигарет произошел в Киеве, фото — Украинская правда

Взрыв электронных сигарет произошел в Киеве (ФОТО)

28 авг 2019, 19:56
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В Киеве мужчина пострадал от взрыва электронных сигарет. Его увезли в ожоговое отделение больницы.

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О событии, которое произошло вечером 27 августа, сообщила сегодня полиция Киева. Правоохранители получили сообщение о несчастном случае на столичном проспекте Победы.

Пассажир одного из автомобилей пострадал от взрыва, произошедшего в его сумке. Его причиной стал вейп — устройство для курения электронных сигарет.

Взрыв электронных сигарет произошел в Киеве, фото — Нацполиция

Пассажир получил травму и водитель остановил авто, чтобы вызвать патрульных и медиков. Представители патрульной полиции рассказали, что мужчина получил ожоги кистей рук, его отправили в ожоговое отделение больницы.

Недавно «Ракурс» сообщал, что электронные сигареты вызвали неизвестную болезнь и смерть человека. Американские врачи в штате Иллинойс зафиксировали гибель местного жителя.

Источник: Ракурс


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