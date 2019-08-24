Вейпинг опасен — чем чревато курение электронных сигарет. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2425-opasnyy-veyping-o-simptomah-zabolevaniya-svyazannogo-s-kureniem-elektronnyh-sigaret.html

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Американские ученые впервые зафиксировали смерть от курения электронных сигарет. Всего в США расследуются около 100 случаев загадочных заболеваний легких, связанных с вейпингом (vaping — процесс курения электронной сигареты), преимущественно у молодых людей, многие из которых госпитализированы и находятся на искусственной вентиляции легких. Заболевание сопровождается лихорадкой, болями в груди, рвотой, диареей и затрудненным дыханием.

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Согласно сообщениям CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США), расследуется 94 вероятных случая заболевания в 14 штатах. На сегодняшний день нет существенных доказательств того, что виновником является инфекционное заболевание. Пациенты описывают вейпинг различных веществ, в том числе никотина, продуктов на основе марихуаны и самостоятельного приготовления.

«CDC уведомляет системы здравоохранения и клиницистов (!) по всей стране о заболеваниях и о том, на что следует обратить внимание. Государственные департаменты здравоохранения также выпустили предупреждения (вот это забота о людях!). Так что и мы предупреждаем, дорогие вейперы, почувствовали боль в груди, появилась температура, идите к врачу, не тяните, в нашем деле временной фактор — важный компонент успеха», — предупреждает Ольга Голубовская, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца.

Вейпинг: опасная субкультура

В настоящее время нет ни одного подтверждения того, что электронные сигареты не опасны для здоровья и помогают бросить курить. Результаты заказанного Брюсселем полномасштабного и авторитетного исследования воздействия вейпинга на здоровье человека ожидаются в 2021 году.

Пока ученые спорят и проводят исследования, популярность вейпинга набирает обороты. В 2016 году продажи в данном секторе преодолели отметку в 6 млрд долл. Электронные сигареты превратились в субкультуру. Широко проводятся различные фестивали, выставки, открываются специализированные вейп-шопы, где собираются любители «попарить» и продегустировать новые жидкости. Такое движение не может не привлекать молодых людей. Слово «электронная» особенно радует подростков, вызывает ощущение «элитности». Многие искренне верят, что это безопасно.

Вейперы обычно размышляют так: обычные сигареты — зло, то ли дело вейп! Можно купить жидкость с разной дозой никотина — и никаких гадких смол. Есть исследования, показывающие, что в анализах тех, кто перешел с обычных сигарет на электронные, концентрация никотина не меняется. Может быть, это связано с тем, что с уменьшением дозировки человек начинает больше курить. Кроме того, аэрозольная подогретая взвесь от вейпа всасывается быстрее и качественнее.

Подростки, практикующие вейпинг, часто попадают в больницы с симптомами отравления никотином — пахнет приятно, клубы пара красивые... Рвота, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание — симптомы отравления жидким никотином. Если в 2013 году в США было зарегистрировано чуть больше 900 случаев таких отравлений, то в 2015-м — уже 2452.

В электронных сигаретах помимо никотина есть другие опасные для здоровья компоненты. В 2018 году ученые Университета Рочестера (США) решили заняться изучением ароматизаторов, входящих в состав электронных сигарет. Не будем углубляться в химию, вердикт специалистов таков: ароматизаторы токсичны. Наиболее опасными ароматами признаны сладкие и маслянистые — корица и ваниль.

Позиция ВОЗ в отношении вейпинга такова: электронные сигареты не являются доказанным средством, облегчающим прекращение курения. Ввиду этого, к ним должны применяться те же ограничения по продаже и рекламе, что и к обычным сигаретам.

Резкий рост популярности вейпинга привел к некоторым затруднениям со стороны государственного регулирования. Курить электронные сигареты запрещается в общественных местах в Бельгии, на Кипре, в Словакии, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Ирландии, Франции, Словении. Отношение к электронным сигаретам, например, в Сингапуре более жесткое — об этом нелишне знать туристам-вейперам. С 1 февраля 2018 года в государстве ввели уголовную ответственность за продажу е-сигарет (импортеров и продавцов вейпов ждет штраф в сумме 7500 долл. и шесть месяцев тюрьмы). Наказание также ждет тех, кто использует или хранит вейпы — им грозит штраф в эквиваленте 1500 долл.

В Украине, как и в большинстве стран, электронные сигареты приравнивают к табачным изделиям. Однако на деле продажа е-сигарет лицам, не достигшим 18 лет, остается вопросом морали продавца.