Вейпінг небезпечний — чим загрожує куріння електронних сигарет. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2425-nebezpechnyy-veyping-pro-symptomy-zahvoruvannya-pov-yazanogo-z-kurinnyam-elektronnyh-sygaret.html

Ракурс

Американські вчені вперше зафіксували смерть від куріння електронних сигарет. Загалом у США розслідують близько 100 випадків загадкових захворювань легенів, пов'язаних з вейпінгом (vaping — процес куріння електронної сигарети), переважно у молодих людей, багато з яких госпіталізовані і перебувають на штучній вентиляції легенів. Захворювання супроводжується лихоманкою, болями у грудях, блювотою, діареєю і утрудненим диханням.

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Згідно з повідомленнями CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань США), розслідується 94 ймовірні випадки захворювання в 14 штатах. На сьогодні немає істотних доказів того, що винуватцем є інфекційне захворювання. Пацієнти описують вейпінг різних речовин, зокрема нікотину, продуктів на основі марихуани і самостійного приготування.

«CDC повідомляє системи охорони здоров'я і клініцистів (!) по всій країні про захворювання і про те, на що слід звернути увагу. Державні департаменти охорони здоров'я також випустили попередження (ось це турбота про людей!). Тож і ми попереджаємо, дорогі вейпери, відчули біль у грудях, з'явилася температура, йдіть до лікаря, не зволікайте, у нашій справі часовий чинник — важливий компонент успіху», — попереджає Ольга Голубовська, професор, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця.

Вейпінг: небезпечна субкультура

Наразі немає жодного підтвердження того, що електронні сигарети не є небезпечними для здоров'я і допомагають кинути палити. Результати замовленого Брюсселем повномасштабного й авторитетного дослідження впливу вейпінгу на здоров'я людини очікуються у 2021 році.

Поки вчені сперечаються і проводять дослідження, популярність вейпінгу набирає обертів. У 2016 році продажі в цьому секторі подолали позначку в 6 млрд дол. Електронні сигарети перетворилися на субкультуру. Широко проводяться різноманітні фестивалі, виставки, відкриваються спеціалізовані вейп-шопи, де збираються любителі «попарити» і продегустувати нові рідини. Такий рух не може не приваблювати молодих людей. Слово «електронна» особливо радує підлітків, викликає відчуття «елітності». Багато хто щиро вірить, що це безпечно.

Вейпери зазвичай розмірковують так: звичайні сигарети — зло, а от вейп! Можна купити рідину з різною дозою нікотину — і жодних бридких смол. Є дослідження, які свідчать, що в аналізах тих, хто перейшов зі звичайних сигарет на електронні, концентрація нікотину не змінюється. Можливо, це пов'язано з тим, що зі зменшенням дозування людина починає більше курити. Крім того, аерозольна підігріта суспензія від вейпу всмоктується швидше і якісніше.

Підлітки, що практикують вейпінг, часто потрапляють до лікарень із симптомами отруєння нікотином — запах приємний, клуби пара красиві... Блювота, прискорене серцебиття, утруднене дихання — симптоми отруєння рідким нікотином. Якщо у 2013 році в США було зареєстровано трохи більш як 900 випадків таких отруєнь, то у 2015-му — вже 2452.

Електронні сигарети окрім нікотину містять інші небезпечні для здоров'я компоненти. У 2018 році вчені Університету Рочестера (США) вирішили розпочати вивчення ароматизаторів, що входять до складу електронних сигарет. Не будемо заглиблюватися в хімію, вердикт фахівців такий: ароматизатори токсичні. Найнебезпечнішими ароматами визнано солодкі і маслянисті — кориця та ваніль.

Позиція ВООЗ щодо вейпінгу така: електронні сигарети не є доведеним засобом, що полегшує припинення куріння. Зважаючи на це, до них повинні застосовуватися ті ж самі обмеження щодо продажу та реклами, що і до звичайних сигарет.

Різке зростання популярності вейпінгу призвело до певних ускладнень з боку державного регулювання. Курити електронні сигарети забороняється в громадських місцях у Бельгії, на Кіпрі, у Словаччині, Хорватії, Данії, Естонії, Фінляндії, Ірландії, Франції, Словенії. Ставлення до електронних сигарет, наприклад, у Сінгапурі суворіше — про це не зайве знати туристам-вейперам. З 1 лютого 2018 року в державі запровадили кримінальну відповідальність за продаж е-сигарет (на імпортерів і продавців вейпів чекає штраф у сумі 7500 дол. і шість місяців в'язниці). Покарання також чекає на тих, хто використовує або зберігає вейпи — їм загрожує штраф в еквіваленті 1500 дол.

В Україні, як і в більшості країн, електронні сигарети прирівнюють до тютюнових виробів. Однак на ділі продаж е-сигарет особам, які не досягли 18 років, залишається питанням моралі продавця.