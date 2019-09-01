Ураган "Доріан" прямує до Багамських островів зі швидкістю 240 км на годину, фото — CNN

https://racurs.ua/ua/n126184-uragan-dorian-pryamuie-do-bagam-zi-shvydkistu-240-km-god-karta-foto.html

Ракурс

Ураган «Доріан» рухається до Багамських островів зі швидкістю поривів вітру до 240 км/год і через декілька годин накриє острови Абако і Велика Багама.

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CNN повідомляє про ймовірні руйнівні наслідки стихії з посиланням на дані Національного ураганного центру США.

Сотні жителів на островах Абако не погодилися на евакуацію і не дослухалися до попереджень з боку влади. На Великій Багамі евакуація вже завершена, наразі закриті всі туристичні компанії та офіси. Очікується, що висота хвиль тут буде досягати 5−6 метрів.

В даний час «Доріан» зберігає четверту з п’яти категорій потужності.

Очікується, що пізно увечері в понеділок і у вівторок на наступному тижні ураган наблизиться до узбережжя американської Флориди, однак з якою силою він вдарить по узбережжю і коли це станеться, метеорологам поки незрозуміло.

У зв’язку з наближенням до американської території «Доріана» візит до Польщі скасував президент США Дональд Трамп. Напередодні Трамп попередив жителів штатів Джорджія, Південна і Північна Кароліна про можливий удар потужного урагану.

Минулої суботи губернатор штату Флорида Рон ДеСантіс закликав жителів підготувати тижневий запас їжі, води і ліків через наближення «Доріана» до США.