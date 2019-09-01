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Початок Другої світової війни: трансляція пам'ятних заходів із Варшави, фото — Канцелярія президента Польщі

У Варшаві згадують жертв Другої світової, яка розпочалася 80 років тому (ТРАНСЛЯЦІЯ)

1 вер 2019, 13:51
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Президент України Володимир Зеленський 1 вересня перебуває у Варшаві на заходах, присвячених 80-м роковинам початку Другої світової.

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Вони розпочалися у центрі польської столиці (площа Пілсудського) уранці. До Варшави напередодні прибули 250 іноземних гостей, серед яких 20 глав держав.

Під час офіційної частини відбудеться військовий церемоніал, урочиста зміна варти біля могили Невідомого солдата. На заходах виступлять президенти Польщі Анджей Дуда, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та віце-президент США Майк Пенс.

Канцелярія президента Польщі запросила на заходи союзників Польщі по ЄС і НАТО, керівників міжнародних організацій. Водночас до Варшави не запросили президента РФ Володимира Путіна. Польські ЗМІ повідомляли, що через це президенти Білорусі і Вірменії Олександр Лукашенко та Нікол Пашинян відмовилися приїжджати до Варшави.

Джерело: Ракурс


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