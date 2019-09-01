Начало Второй мировой войны: трансляция памятных мероприятий из Варшавы, фото - Канцелярия президента Польши

https://racurs.ua/n126183-v-varshave-vspominaut-jertv-vtoroy-mirovoy-kotoraya-nachalas-80-let-nazad-translyaciya.html

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Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября находится в Варшаве на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

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Они начались в центре польской столицы (площадь Пилсудского) утром. В Варшаву накануне прибыли 250 иностранных гостей, среди которых 20 глав государств.

Во время официальной части состоится военный церемониал, торжественная смена караула у могилы Неизвестного солдата. На мероприятиях выступят президенты Польши Анджей Дуда, Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент США Майк Пенс.

Канцелярия президента Польши пригласила на мероприятия союзников Польши по ЕС и НАТО, руководителей международных организаций. В то же время в Варшаву не пригласили президента РФ Владимира Путина. Польские СМИ сообщали, что из-за этого президенты Беларуси и Армении Александр Лукашенко и Никол Пашинян отказались приезжать в Польшу.