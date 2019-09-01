Отец Екатерины Гандзюк обнародовал школьные фото дочери и посвятил ей стихотворение, фото — Фейсбук В.Гандзюк

https://racurs.ua/n126182-otec-ekateriny-gandzuk-obnarodoval-shkolnye-foto-docheri-i-posvyatil-ey-stihotvorenie-foto.html

Ракурс

Виктор Гандзюк, отец убитой в прошлом году Екатерины Гандзюк, 1 сентября обнародовал школьные фото дочери и посвятил ей стихотворение.

Loading...

На фото Катя. Первое сентября 1991 года. Первый день в первом классе. Впереди такая короткая и такая яркая жизнь, — подписал Гандзюк фото, на которых Екатерина сидит за партой в первом классе.

Кроме того, Виктор Гандзюк посвятил дочери стихотворение.

А сегодня воскресенье. Первое сентября. Первый день осени. Просматриваю фото…, — так заканчиваются воспоминания отца убитой летом 2018 года активистки и секретаря Херсонского горсовета.

Напомним, на Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года близ ее дома. Херсонскую активистку облили кислотой. Она умерла через месяц после госпитализации.

Одним из фигурантов дела об убийстве Гандзюк является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер. Приговор Покровского районного суда Днепропетровской области пяти исполнителям осуществленного летом 2018 года нападения на херсонскую активистку вступил в силу.