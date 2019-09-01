Международные отношения: президент Польши пообещал выставить счет Германии за Вторую мировую, фото — Reuters

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Президент Польши Дуда требует от Германии новых репараций. Он пообещал выставить счет за убытки Второй мировой войной.

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В ближайшее время комиссия Сейма Польши представит окончательный доклад по этому вопросу. Впоследствии правительство Польши начнет требовать репараций от Германии за нанесенные во время войны убытки.

Президент Польши Дуда накануне 80-й годовщины начала Второй мировой войны в интервью Bild заявил, что Варшава вскоре «выставит счет» Берлин за последствия нападения на польскую территорию. По его словам, репарационные выплаты со стороны Германии является «вопросом ответственности и морали».

Война, о которой мы говорим сегодня, нанесла огромный ущерб в Польше, — заявил Дуда для Der Spiegel.

Президент рассказал, что в 2017 году в стране была создана парламентская комиссия по репарациям. Дуда напомнил о разрушительных последствиях войны для Польши: 6 млн поляков были убиты, многие города серьезно пострадали, а польская столица и вовсе была полностью разрушена. При этом польский лидер отметил, что в настоящее время в Польше и Германии хорошие отношения, которые являются «образцом для подражания многих народов мира».

Мы никогда не забывали историю, но Германия и Польша помирились, — резюмировал Дуда.

Der Spiegel отмечает, что на прошлой неделе польский премьер Матеуш Моравецкий уже делал подобное заявление. Он, в частности, заявил, что Германия во время войны уничтожила не менее 1 тыс. польских сел.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович пожаловался на «недостаток фундаментальной справедливости» в вопросе репараций странам, пострадавшим от действий Германии.

В 2017 году комиссия по репарациям оценила нанесенный Германией убытки в 48,8 млрд долл. Однако менее чем через год в Сейме пришли к выводу, что сумму репараций нужно увеличить в несколько раз. В марте 2018 году эта сумма увеличилась до 850 млрд долл. Через три недели Польша снизила репарационные претензии к Германии на 300 млрд.

Немцы, признавая свою ответственность за разрушение, отрицают необходимость новых выплат. Они ссылаются на резолюцию польского сейма от 1953 года. В этом документе Варшава признавала, что ФРГ выполнила все свои обязательства по выплате убытков. В 1991 году Берлин и Варшава подписали новое соглашение о добрососедстве, в котором был окончательно урегулирован вопрос компенсаций. Тогда Германия выплатила Польше 1,3 млрд евро.