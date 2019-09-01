Міжнародні відносини: президент Польщі пообіцяв виставити рахунок Німеччині за Другу світову, фото — Reuters

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Президент Польщі Анджей Дуда вимагає від Німеччини нових репарацій. Він пообіцяв виставити рахунок за збитки, спричинені Другою світовою війною.

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Найближчим часом комісія Сейму Польщі представить остаточну доповідь з цього питання. Згодом уряд Польщі почне вимагати репарацій від Німеччини за завдані під час війни збитки.

Президент Польщі Анджей Дуда напередодні 80-ї річниці початку Другої світової війни в інтерв’ю Bild заявив, що Варшава незабаром «виставить рахунок» Берліну за наслідки нападу на польську територію. За його словами, репараційні виплати з боку Німеччини є «питанням відповідальності і моралі».

Війна, про яку ми говоримо сьогодні, завдала величезної шкоди в Польщі, — заявив Дуда для Der Spiegel.

Президент розповів, що в 2017 році в країні була створена парламентська комісія з репарацій. Дуда нагадав про руйнівні наслідки війни для Польщі: 6 млн поляків були вбиті, багато міст серйозно постраждали, а польська столиця і зовсім була повністю зруйнована. При цьому польський лідер зазначив, що в даний час у Польщі та Німеччині хороші відносини, які є «зразком для наслідування багатьох народів світу».

Ми ніколи не забували історію, але Німеччина і Польща помирилися, — резюмував Дуда.

Der Spiegel зазначає, що минулого тижня польський прем'єр Матеуш Моравецькій вже робив подібну заяву. Він, зокрема, заявив, що Німеччина під час війни знищила щонайменше 1 тис. польських сіл. У свою чергу, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч поскаржився на «брак фундаментальної справедливості» в питанні репарацій країнам, які постраждали від дій Німеччини. У 2017 році комісія з репарацій оцінила завдані Німеччиною збитки у 48,8 млрд дол. Однак менш ніж через рік в сеймі прийшли до висновку, що суму репарацій потрібно збільшити в кілька разів. У березні 2018 року ця сума збільшилася до 850 млрд дол. Через три тижні Польща знизила репараційні претензії до Німеччини на 300 млрд, але незабаром влада знову перерахувала цю суму.

Німці, визнаючи свою відповідальність за руйнування, заперечують необхідність нових виплат. Вони посилаються на резолюцію польського сейму від 1953 року. У цьому документі Варшава визнавала, що ФРН виконала всі свої зобов’язання щодо виплати збитків. У 1991 році Берлін і Варшава підписали нову угоду про добросусідство, у якій було остаточно врегульовано питання компенсацій. Тоді Німеччина виплатила Польщі 1,3 млрд євро.