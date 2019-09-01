Почнемо із абревіатур: "слуги народу" не знають прізвища прем’єра і що таке САП, фото — "Слуга народу"

https://racurs.ua/ua/n126180-pochnemo-iz-abreviatur-slugy-narodu-ne-znaut-prizvyscha-premiera-i-scho-take-sap-video.html

Ракурс

Перша бліцкріг-сесія нового парламенту України продовжує перебувати у фокусі уваги ЗМІ та суспільства. 29 серпня перше голосування провели декілька сотень народних обранців, більшість з яких раніше не були відомі широкому загалу. Журналісти засумнівалися в їхній обізнаності політичним життям країни та ерудованості і запитали у них в кулуарах Ради елементарне.

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Як свідчить відео Bihus.Info та «Радіо Свобода», не всі із новообраних нардепів від партії «Слуга народу» знали прізвище прем'єр-міністра, за якого вони проголосували, а також не могли розшифрувати абревіатуру САП — Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зокрема, «слуга народу» Артем Дмитрук так і не відповів журналісту, кого ж обрала Рада на чолі нового уряду.

Троє з чотирьох опитаних нардепів не змогли розшифрувати абревіатуру САП. Сергій Гривко пояснив незнання тим, що «ще вчиться». Денис Герман знає, що таке ДБР (Державне бюро розслідувань), але не про САП та АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів) щось конкретне сказати не зміг.

Прізвище керівника цієї прокуратури (Назар Холодницький) йому також було незнайоме.

Ользі Коваль також було не під силу відповісти на питання про САП. Нардепи Аліна Загоруйко і Андрій Клочко не знали, що таке АРМА. Утім, Загоруйко розуміє різницю між САП і ДБР, їй відомо і тих, хто очолює САП та НАБУ.

Нагадаємо, що 299 депутатів з нового складу Верховної Ради ніколи не працювали у парламенті. У серпні партія «Слуга народу» організувала для них спеціальне навчання в Трускавці.