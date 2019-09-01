Загиблі герої серпня: під час «всеохопного перемир’я» на Донбасі загинули восьмеро воїнів, фото — mltpl.city

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У серпні цього року на Донбасі загинули восьмеро українських воїнів. Такою була ціна так званого «всеохопного перемир’я», яке оголосили наприкінці липня.

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Обстріли з боку російсько-окупаційних військ не припинилися. Відповідно до звітів прес-служб операції Об'єднаних сил та Міноборони, зафіксовано 316 обстрілів. «Новинарня» повідомляє, що керівництво ООС почало занижувати дані про ворожу активність під час «режиму тиші».

У серпні поранено 20 українських військових, восьмеро героїв загинули.

Серед них — один нацгвардієць (полк «Азов») і семеро службовців ЗСУ. П’ятеро з них служили в 36-й бригаді морської піхоти, двоє в 72 ОМБР та штурмовому батальйоні «Айдар» (53 ОМБР).

Українські солдати загинули внаслідок підриву на фугасі та обстрілів, зокрема, снайперського.

Олександр Шарко загинув уранці 6 серпня разом із трьома побратимами під час інженерних робіт з обладнання позицій поблизу села Павлопіль на півдні Донеччини.

Ворог прикрутив міну калібром 82 мм до реактивного двигуна гранати. Загинули Олександр Шарко, Владислав Рак, Сергій Шандра і Василь Курдов.

Старший матрос Олександр Шарко — родом із Козелецького району Чернігівської області, село Савинка. Народився 20 жовтня 1988 року. У 1-му окремому батальйоні морської піхоти 36 обрмп ВМС ЗСУ служив на посаді помічника гранатометника.

Матрос Владислав Рак — гранатометник десантно-штурмової роти, один із морпіхів 1 обмп 36 обрмп, які загинули 6 серпня під Павлополем. Народився 28 грудня 1998 року в смт Козелець на Чернігівщині. Владу було лише 20.

Солдат Сергій Шандра народився 30 березня 1995 року в селі Торчин Хмільницького району Вінницької області. Солдат, старший стрілець десантно-штурмової роти 1-го батальйону 36-ї бригади морської піхоти.

Василю Курдову 20 років виповнилося лише нещодавно, 14 травня. Він з села Ганнівка Миколаївської області. Василь займався спортом, грав у футбол.

Роман Романенко (Біч), молодший лейтенант Нацгвардії з полку «Азов» загинув 10 серпня внаслідок підриву на фугасі на Світлодарській дузі, в районі селище Новолуганське (північ Донецької області).

Побратими з полку «Азов» тричі намагалися евакуювати загиблого із «сірої зони», але на заваді стояли прицільні обстріли противника. Роман Романенко народився у Дніпрі 21 січня 1994 року.

Служив в окремому загоні спецпризначення Нацгвардії «Азов» на посаді снайпера. Виконував завдання на Маріупольському напрямку.

Василь Євстигнєєв (38 років) загинув 14 серпня на Луганщині внаслідок обстрілу опорного пункту ЗСУ в районі хутора Вільного (Попаснянський район).

Командир взводу 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» ЗСУ Тихон Курбатов народився в Сєвєродонецьку 3 травня 1993 року. Загинув 25 серпня під Горлівкою — куля ворожого снайпера обірвала життя бійця, коли він перевіряв позиції свого підрозділу, які того дня особливо активно обстрілювали бойовики. Із тяжким пораненням його повезли до лікарні, але Тихон помер ще в дорозі.

Сергій Савінов, молодший сержант, командир бойової машини десантно-штурмового відділення 36-ї окремої бригади морської піхоти походив із Миколаївщини. Загинув 24-річний солдат 30 серпня поблизу населеного пункту Водяне.