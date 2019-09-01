Погибшие герои августа: во время «всеобъемлющего перемирия» на Донбассе погибли восемь воинов, фото - mltpl.city

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В августе этого года на Донбассе погибли восемь украинских воинов. Такова была цена так называемого «всеобъемлющего перемирия», которое объявили в конце июля.

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Обстрелы со стороны российско-оккупационных войск не прекратились. Согласно отчетам пресс-служб операции Объединенных сил и Минобороны, зафиксированы 316 обстрелов. «Новынарня» сообщает, что руководство ООС начало занижать данные о враждебной активности во время «режима тишины».

В августе ранены 20 украинских военных, восемь героев погибли.

Среди них — один нацгвардеець (полк «Азов») и семь служащих ВСУ. Пятеро из них служили в 36-й бригаде морской пехоты, двое в 72 ОМБР и штурмовом батальоне «Айдар» (53 ОМБР).

Украинские солдаты погибли в результате подрыва на фугасе и обстрелов, в частности, снайперского.

Александр Шарко погиб утром 6 августа вместе с тремя побратимами во время инженерных работ вблизи села Павлополь на юге Донецкой области.

Враг прикрутил мину калибром 82 мм к реактивному двигателю гранаты. Погибли Александр Шарко, Владислав Рак, Сергей Шандра и Василий Курдов.

Старший матрос Александр Шарко — родом из Козелецкого района Черниговской области, село Савинка. Родился 20 октября 1988 года. В 1-м отдельном батальоне морской пехоты 36 ОБрМП ВМС ВСУ служил в должности помощника гранатометчика.

Матрос Владислав Рак — гранатометчик десантно-штурмовой роты, один из морпехов 1 ОБМП 36 ОБрМП, которые погибли 6 августа в Павлополе. Родился 28 декабря 1998 года в пгт Козелец Черниговской области. Владу было всего 20 лет.

Солдат Сергей Шандра родился 30 марта 1995 года в селе Торчин Хмельницкого района Винницкой области. Солдат, старший стрелок десантно-штурмовой роты 1-го батальона 36-й бригады морской пехоты.

Василию Курдову 20 лет исполнилось только недавно, 14 мая. Он из села Анновка Николаевской области. Василий занимался спортом, играл в футбол.

Роман Романенко (Бич), младший лейтенант Нацгвардии из полка «Азов» погиб 10 августа в результате подрыва на фугасе на Светлодарской дуге, в районе поселка Новолуганское (север Донецкой области).

Побратимы из полка «Азов» трижды пытались эвакуировать погибшего из «серой зоны», но им мешали прицельные обстрелы противника. Роман Романенко родился в Днепре 21 января 1994 года. Служил в отдельном отряде спецназначения Нацгвардии «Азов» в должности снайпера. Выполнял задания на Мариупольском направлении.

Василий Евстигнеев (38 лет) погиб 14 августа на Луганщине в результате обстрела опорного пункта ВСУ в районе хутора Свободного (Попаснянский район).

Командир взвода 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» ВСУ Тихон Курбатов родился в Северодонецке 3 мая 1993 года. Погиб 25 августа возле Горловки — пуля вражеского снайпера оборвала жизнь бойца, когда он проверял позиции своего подразделения, которые в тот день особенно активно обстреливали боевики. С тяжелым ранением его повезли в больницу, но Тихон умер по дороге в госпиталь.

Сергей Савинов, младший сержант, командир боевой машины десантно-штурмового отделения 36-й отдельной бригады морской пехоты родом из Николаевщины. Погиб 24-летний солдат 30 августа вблизи населенного пункта Водяное.