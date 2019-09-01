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Ракурс
Погиб пилот «Формулы»: ужасное видео аварии на трассе, фото — formula1.com

Погиб пилот «Формулы»: ужасное видео аварии на трассе

1 сен 2019, 10:04
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В результате серьезной аварии на заезде девятого этапа серии «Формула-2» в Бельгии 31 августа погиб французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер.

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Об этом сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA). Организаторы серии «Формула-2» решили отменить воскресную гонку, которая должна была состояться на автодроме Спа-Франкоршам, в связи с гибелью гонщика.

22-летний французский пилот потерял управление над болидом на выходе из поворота и врезался в отбойник. За ним ехал американец Хуан Мануэль Корреа, который на полной скорости въехал в машину Юбера.

В результате аварии болид француза разлетелся на две части, а машина Корреа перевернулась. Юбера и Корреа срочно повезли в реанимацию, а заезд прервали. Впоследствии француз умер от полученных травм, американец находится в стабильном состоянии.

Юберу 22 сентября ему должно было исполниться 23 года.

В апреле этого года «Ракурс» сообщал, что сын семикратного чемпиона «Формулы-1» немца Михаэля Шумахера Мик дебютировал за рулем болида «королевских гонок» на тестах в Бахрейне.

Источник: Ракурс


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