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Ракурс
Загинув пілот «Формули»: жахливе відео аварії на трасі, фото — formula1.com

Загинув пілот «Формули»: жахливе відео аварії на трасі

1 вер 2019, 10:04
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В результаті серйозної аварії на заїзді дев’ятого етапу серії «Формула-2» в Бельгії 31 серпня загинув французький пілот команди BWT Arden Антуан Юбер.

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Про це повідомили в Міжнародної автомобільної федерації (FIA). Організатори серії «Формула-2» вирішили скасувати недільну гонку, яка мала відбутися на автодромі Спа-Франкоршам, у зв’язку з загибеллю гонщика.

22-річний французький пілот втратив керування над болідом на виході з повороту і врізався у відбійник. За ним їхав американець Хуан Мануель Корреа, який на повній швидкості в’їхав у машину Юбера.

В результаті аварії болід француза розлетівся на дві частини, а машина Корреа перекинулася. Юбера і Корреа терміново повезли в реанімацію, а заїзд перервали. Згодом француз помер від отриманих травм, американець знаходиться в стабільному стані.

Юберу 22 вересня йому мало виповнитися 23 роки.

У квітні цього року «Ракурс» повідомляв, що син семиразового чемпіона «Формули-1» німця Міхаеля Шумахера Мік дебютував за кермом боліда «королівських гонок» на тестах в Бахрейні.

Джерело: Ракурс


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