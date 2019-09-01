1 сентября: день, когда 80 лет назад началась Вторая мировая война, фото — Историческая правда

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Сегодня в мире вспоминают один из самых ужасных дней в истории человечества. 80 лет назад, 1 сентября 1939 года, началась Вторая мировая война. Нацистская Германия после подписания пакта Молотова-Риббентропа напала на Польшу, впоследствии войска в восточную часть страны ввел СССР.

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1 сентября 1939 года в 04.45 1,5 млн немецких солдат начали военную операцию на территории Польши по всей длине 3000-километровой границы. Авиация начала бомбардировки польских аэродромов, а флот атаковал польские морские базы в Балтийском море.

Адольф Гитлер назвал эту операцию оборонительной, но Великобритания и Франция, которые имели договорные обязательства с Варшавой, вмешались в конфликт и 3 сентября объявили Германии войну. Эти события стали официальным началом Второй мировой войны.

Нападение Гитлера стало возможным после того, как в 1938 году он захватил Австрию и чешские Судеты, впоследствии всю Чехословакию, а 23 августа 1939 года подписал с Советским Союзом пакт о ненападении. В нем был и секретный протокол о переделе польской территории, а также сферы влияния в Европе.

Атака на Польшу планировалось 26 августа, но перенеслась на несколько дней, поскольку Гитлер узнал о подписании договора между Лондоном и Варшавой. Чтобы имитировать агрессию Польши против Рейха, нацистская пропаганда начала трубить о притеснениях немецкоязычного населения в Польше, а также об инсценированном эсэсовцами, переодетыми в польскую форму, нападении на немецкий пограничный городок.

После начала оккупации Польши премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен объявил, что Британия вступает в войну с Берлином. Впоследствии об аналогичном решении сообщили Австралия, Новая Зеландия, Индия и Франция.

В первые дни войны союзники Польши фактически не вели активных действий против Гитлера и не провели ни одной наземной операции. А 8 сентября немецкие войска вышли на окраины Варшавы. 17 сентября войска Сталина начали оккупацию Польши с востока.

23 сентября в Бресте прошел совместный парад победы советских и немецких войск. Его принимали выпускник Казанского танкового училища и Академии Генштаба министерства обороны СССР генерал Гудериан и выпускник Военной академии им. Фрунзе комбриг Кривошеин.

Варшава капитулировала 28 сентября и Польшу в четвертый раз в истории переделили агрессоры. В июне 1941 года наступил очередной этап войны, когда Гитлер нарушил Пакт о ненападении и первым атаковал СССР. Польшу от нацистов освободили в 1945 году подразделения Советской армии. Впоследствии здесь установили коммунистический режим.

Напомним, что сегодня в Варшаве состоятся мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Ожидается участие десятков иностранных делегаций. Президента РФ Владимира Путина в Варшаву не позвали. Из-за этого, как писали польские СМИ со ссылкой на источники, якобы отказался ехать и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Не прилетит в Варшаву и Дональд Трамп, поскольку на Флориду надвигается с океана ураган, из-за которого придется проводить массовую эвакуацию. А вот Германию представляют и президент Франк-Вальтер Штанмайер, и канцлер Ангела Меркель. В Варшаву накануне прилетел и провел переговоры президент Украины Владимир Зеленский.