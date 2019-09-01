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Стрельба в США унесла жизни пятерых человек, ранены несколько десятков людей, фото — NYT

Стрельба в США унесла жизни пятерых человек, ранены несколько десятков людей (ФОТО)

1 сен 2019, 09:04
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Пять человек убиты и не менее 21-го ранены в результате стрельбы в западном Техасе. Трагедия в городе Одесса произошла после того, как полицейские остановили машину для проверки.

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Водитель начал стрелять, затем захватил фургон Toyota и попытался скрыться. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Стрельба в США унесла жизни пятерых человек, ранены несколько десятков человек, фото — NYT

Стрелка обезвредили полицейские. Застрелен белый мужчина в возрасте около 30 лет. Мотивы его действий неизвестны. Сначала сообщалось о нескольких нападавших, но шериф полицейского управления Одессы Майкл Герке сообщил, что стрельбу начал один человек.

Одесса — город в 32 км к юго-западу от Мидленда и почти на 500 км к западу от Далласа. Среди пострадавших есть как минимум трое сотрудников правоохранительных органов.

Стрельба в США унесла жизни пятерых человек, ранены несколько десятков человек, фото — CNN

Стрельба в Одессе произошла всего за день до того, как целый ряд законодательных мер по ограничению свободным владением оружием должны были вступить в силу в штате Техас.

В США в августе этого года в результате стрельбы погиб 51 гражданин. В начале августа в Техасе также стреляли по людям. В Эль-Пасо в результате стрельбы возле супермаркета Wallmart и торгового центра Cielo Vista погибли 20 человек.


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