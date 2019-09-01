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Стрілянина у США забрала життя п’ятьох людей, поранено декілька десятків осіб, фото — NYT

Стрілянина у США забрала життя п’ятьох людей, поранено декілька десятків осіб (ФОТО)

1 вер 2019, 09:04
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П’ятеро людей вбито і не менше 21-го поранені в результаті стрілянини в західному Техасі. Трагедія в місті Одеса сталася після того, як поліцейські зупинили машину для перевірки.

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Водій почав стріляти, потім захопив фургон Toyota і спробував сховатися. Про це повідомила телекомпанія CNN.

Стрільця застрелили поліцейські. Це білий чоловік у віці близько 30 років. Мотиви його дій невідомі. Спочатку повідомлялося про декількох нападників, але шериф поліцейського управління Одеси Майкл Герке повідомив, що стрілянину зчинила одна людина.

Стрілянина у США забрала життя п’ятьох людей, поранено декілька десятків осіб, фото — CNN

Одеса — місто за 32 км на північний захід від Мідленду і майже на 500 км на захід від Далласа. Серед постраждалих є щонайменше троє співробітників правоохоронних органів.

Стрілянина в Одесі сталася лише за день до того, як цілий ряд законодавчих заходів щодо обмеження вільним володінням зброєю повинні були стати чинними в штаті Техас.

Стрілянина у США забрала життя п’ятьох людей, поранено декілька десятків осіб, фото — CNN

У США в серпні цього року внаслідок стрілянини загинув 51 громадянин. На початку серпня у Техасі також стріляли по людям. В Ель-Пасо внаслідок стрілянини біля супермаркету Wallmart та торгового центру Cielo Vista загинули 20 людей.


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