Друге підкорення Лондона: Ломаченко відправив Кемпбела у нокдаун і став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі

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Ракурс

Український боксер Василь Ломаченко через сім років після тріумфу на Олімпійських іграх у Лондоні знову здобув історичну перемогу в столиці Великої Британії. Перемігши у видовищному бою місцевого боксера Люка Кемпбела (нокдаун), він став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі. Лома — володар поясів за версією трьох федерацій.

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Бій відбувся у ніч з 31 серпня на 1 вересня на арені «O2» у Лондоні.

Вже у першому раунді Ломаченко зайняв центр рингу. У третьому українця ударом з лівої влучив прямо в голову супернику. У п’ятому затяжну атаку Ломаченка наприкінці раунду зупинив лише гонг.

Шостий раунд виграв також українець, але наприкінці раунду Кемпбелл пробив захист Ломи.

В заключні півхвилини сьомого раунду Ломаченком декілька разів влучив у Кемпбела.

У передостанньому раунді Василь відправив у нокдаун британця, але завершити поєдинок нокаутом не вдалося. У 12-му раунді британець не знав куди втікати від Ломаченка, але поєдинок завершив фінальний гонг.

Рішення суддів було одностайним: 119−108, 119−108, 118−109 на користь українця. Боксери отримають рекордні гонорари у своїй кар'єрі: Ломаченко — близько 4 млн дол., Кемпбелл — 1,1 млн.

До цього Ломаченко володів двома титулами в легкій вазі — за версіями WBA і WBO. Метою українця було об'єднання всіх поясів в цій вазі і звання абсолютного чемпіона. Кемпбелл володів титулом за версією WBC.

Ломаченко — найбільш титулований боксер незалежної України. Він дворазовий олімпійський чемпіон 2008 і 2012 років, дворазовий чемпіон світу 2009 і 2011 років.

У своєму останньому поєдинку, який пройшов 12 квітня в Лос-Анджелесі, українець нокаутував у четвертому раунді іншого британця — Ентоні Кроллу і захистив чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO. Правда, завдаючи нокаутуючий удар, Василь серйозно травмував руку, після чого змушений був деякий час ходити в гіпсі.