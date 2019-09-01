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Второе покорение Лондона: Ломаченко отправил Кэмпбелла в нокдаун и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе
Второе покорение Лондона: Ломаченко отправил Кэмпбелла в нокдаун и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе (ВИДЕО)https://racurs.ua/n126175-vtoroe-pokorenie-londona-lomachenko-otpravil-kempbella-v-nokdaun-i-stal-absolutnym-chempionom.htmlРакурс
Украинский боксер Василий Ломаченко через семь лет после триумфа на Олимпийских играх в Лондоне снова одержал историческую победу в столице Великобритании. Победив в зрелищном бою местного боксера Люка Кэмпбелла (нокдаун), он стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Лома — обладатель поясов по версии трех федераций.
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Бой состоялся в ночь с 31 августа на 1 сентября на арене «O2» в Лондоне.
Уже в первом раунде Ломаченко занял центр ринга. В третьем украинец ударом с левой попал прямо в голову сопернику. В пятом затяжную атаку Ломаченко в конце раунда остановил только гонг.
Шестой раунд выиграл также украинец, но в конце раунда Кэмпбелл пробил защиту Ломы. В заключительные полминуты седьмого раунда Ломаченко несколько раз попал в Кэмпбелла.
В предпоследнем раунде Василий отправил в нокдаун британца, но завершить поединок нокаутом не удалось. В 12-м раунде британец не знал куда бежать от Ломаченко, но поединок завершил финальный гонг.
Решение судей было единогласным: 119−108, 119−108, 118−109 в пользу украинца. Боксеры получат рекордные гонорары в своей карьере: Ломаченко — около 4 млн долл., Кэмпбелл — 1,1 млн.
До этого Ломаченко владел двумя титулами в легком весе — по версиям WBA и WBO. Целью украинца было объединение всех поясов в этом весе и звание абсолютного чемпиона. Кэмпбелл владел титулом по версии WBC.
Ломаченко — самый титулованный боксер независимой Украины. Он двукратный олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов, двукратный чемпион мира 2009 и 2011 годов.
В своем последнем поединке, который прошел 12 апреля в Лос-Анджелесе, украинец нокаутировал в четвертом раунде другого британца — Энтони Кроллу и защитил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. Нанося нокаутирующий удар, Василий серьезно травмировал руку, после чего вынужден был некоторое время ходить в гипсе.
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