Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n126174-zelenskiy-rasskazal-ob-ojidaniyah-ot-buduschey-vstrechi-s-putinym.html

Ракурс

Киев планирует постепенно решать конфликтные вопросы в отношениях между Украиной и Российской Федерацией.

Loading...

К переговорному процессу будут привлечены множество специалистов, будут озвучены конкретные сроки. Встреча с Путиным состоится в рамках встречи лидеров «нормандского формата». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

По словам украинского лидера, встреча глав двух государств была предложена Киевом. Зеленский отметил, что Путин в телефонном разговоре заявил, что с предыдущей властью невозможно было договориться о встрече.

Он мне сказал, что раньше были такие отношения, что о никаких встречах не могло и быть речи, но, чтобы решать вопрос в минском формате нам нужно встречаться в нормандском. Я считаю, что, только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться — что важно, — заявил он.

Зеленский добавил, что после завершения военного конфликта на Донбассе с Россией «будет откровенный разговор», к которому будут привлекать современных политиков, представителей средств массовой информации.

Напомним, президент Владимир Зеленский провел два телефонных разговора с главой РФ Владимиром Путиным, которые касались ситуации на Донбассе и удерживаемых Россией политзаключенных и военнопленных моряков.