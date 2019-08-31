Президент Зеленский рассказал о кортеже. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n126173-zelenskiy-sravnil-svoy-kortej-s-kortejami-drugih-glav-gosudarstv-i-obyasnil-pochemu-ne-ezdit.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, заявил, что не ездит на работу на велосипеде, поскольку это опасно.

Loading...

По словам главы государства, спецслужбы не позволяют ему пользоваться двухколесным транспортом. Есть ряд людей, которые могут нанести вред гаранту Конституции. Об этом Зеленский заявил в интервью каналу «1+1».

Честно скажу — мне не позволяют. Почему… Не буду сейчас называть фамилий людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно, — заявил глава государства.

В интервью Зеленский коснулся и вопроса своего кортежа. Он подчеркнул, что власть придерживается обещания и не перекрывает автодороги во время движения президентского кортежа. Глава государства отметил, что перекрытие движения возможно только во время визита в Киев иностранных лидеров или делегаций.

Президент добавил, что его машину сопровождает гораздо меньше автомобилей, чем в кортежах других глав государств.

Кортежи всегда были, и у предыдущей власти, от восьми до 12 машин. Восемь — это минимум, 12 — это то, о чем я знаю. Может было больше, может меньше, не важно. У нас всегда есть две-три машины. Бывает, впереди обязательно машина полиции, и одна бывает, они знают, как я на это реагирую, одна машина сзади прячется. У меня всегда бывает с этим много прикольных моментов, как я выхожу, как они уезжают, — рассказал Зеленский.

Напомним, на днях исполнилось уже 100 дней, как Владимир Зеленский находится посту президента Украины. За это время гарант Конституции распустил Верховную Раду восьмого созыва и внес на рассмотрение парламента десятки законопроектов. Кроме того, президент отменил ряд указов бывшего президент Петра Порошенко, произвел много кадровых перестановок.