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Глава Минэнергетики США Рик Перри. Фото: Zik

США планируют продолжить давить санкциями на Россию — Перри

31 авг 2019, 20:44
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Соединенные Штаты Америки, скорее всего, продолжат давить экономическими и персональными санкциями на Российскую Федерацию.

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Санкционная политика против России продолжится и в будущем. Об этом 31 августа заявил министр энергетики США Рик Перри во время рабочей поездки в Польшу. Об этом сегодня сообщает Reuters.

Вашингтон, скорее всего, продолжит ужесточать санкции против РФ после оккупации украинского Крыма в 2014 году, — заявил Перри после встречи с представителями Украины и Польши.

Напомним, 31 августа президент Владимир Зеленский посетил Польшу с рабочим визитом. Во время совместного брифинга с главой Польши Анджеем Дудой украинский лидер заявил о важности антироссийских санкций. Зеленский отметил, что ослаблять или отменять санкции против РФ нельзя ни в коем случае до тех пор, пока Москва не начнет выполнять минские договоренности и территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Ранее сообщалось, что в июле в Палату представителей Конгресса США внесли законопроект о санкциях против России за захват в плен украинских моряков. Предлагается ввести ограничительные меры против 24 высокопоставленных представителей Федеральной службы безопасности России.


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