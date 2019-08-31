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Ракурс
Владимир Зеленский выступил за усиление санкций против РФ. Фото: president.gov.ua

Зеленский в Польше сделал заявление о пересмотре санкций против РФ (ВИДЕО)

31 авг 2019, 15:46
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Санкции против России могут пересматриваться Европейским Союзом лишь для усиления ограничительных мер.

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Такое заявление относительно антироссийских санкций 31 августа сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Польши Анджеем Дудой в Варшаве. Транслировали брифинг украинские телеканалы.

Украинский лидер отметил, что ослаблять или отменять санкции против РФ нельзя ни в коем случае до тех пор, пока Москва не начнет выполнять минские договоренности и территориальная целостность Украины не будет восстановлена.

Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращение Крыма. Наша общая и принципиальная позиция: без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах — санкции ЕС могут пересматриваться лишь в сторону их ужесточения, а не наоборот, — заявил президент Украины.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.

Как известно, 31 августа президент Владимир Зеленский посещает Польшу с рабочим визитом.

Напомним, Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны были 1 сентября встретиться в Польше. Однако встречу перенесли на неопределенный срок, поскольку американский лидер отменил визит в Варшаву.

Источник: Ракурс


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