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Владимир Зеленский выступил за усиление санкций против РФ. Фото: president.gov.ua
Зеленский в Польше сделал заявление о пересмотре санкций против РФ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n126163-zelenskiy-v-polshe-sdelal-zayavlenie-o-peresmotre-sankciy-protiv-rf-video.htmlРакурс
Санкции против России могут пересматриваться Европейским Союзом лишь для усиления ограничительных мер.
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Такое заявление относительно антироссийских санкций 31 августа сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Польши Анджеем Дудой в Варшаве. Транслировали брифинг украинские телеканалы.
Украинский лидер отметил, что ослаблять или отменять санкции против РФ нельзя ни в коем случае до тех пор, пока Москва не начнет выполнять минские договоренности и территориальная целостность Украины не будет восстановлена.
Мы скоординировали наши дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращение Крыма. Наша общая и принципиальная позиция: без полного выполнения минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах — санкции ЕС могут пересматриваться лишь в сторону их ужесточения, а не наоборот, — заявил президент Украины.
Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что политика санкций в отношении России ввиду ситуации с территориальной целостностью Украины должна быть продолжена.
Как известно, 31 августа президент Владимир Зеленский посещает Польшу с рабочим визитом.
Напомним, Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны были 1 сентября встретиться в Польше. Однако встречу перенесли на неопределенный срок, поскольку американский лидер отменил визит в Варшаву.
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