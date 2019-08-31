Володимир Зеленський виступив за посилення санкцій проти РФ. Фото: president.gov.ua

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Санкції проти Росії можуть переглядатися Європейським Союзом лише для посилення обмежувальних заходів.

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Таку заяву щодо антиросійських санкцій 31 серпня зробив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з главою Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві. Транслювали брифінг українські телеканали.

Український лідер відзначив, що послаблювати або скасовувати санкції проти РФ не можна ні в якому випадку доти, доки Москва не почне виконувати мінські домовленості та територіальна цілісність України не буде відновлена.

Ми скоординували наші подальші кроки задля припинення війни на сході України та повернення Криму. Наша спільна та принципова позиція: без повного виконання мінських домовленостей, без відновлення територіальної цілісності України в міжнародно-визнаних кордонах — санкції ЄС можуть переглядатись лише в сторону їх посилення, а не навпаки, — заявив президент України.

Президент Польщі Анджей Дуда теж заявив, що політика санкцій щодо Росії зважаючи на ситуацію з територіальною цілісністю України повинна бути продовжена.

Як відомо, 31 серпня президент Володимир Зеленський відвідує Польщу із робочим візитом.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп повинні були 1 вересня зустрітися у Польщі. Однак зустріч перенесли на невизначений термін, оскільки американський лідер скасував візит до Варшави.