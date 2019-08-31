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Погода в Україні. Фото: Ракурс

Погода в Україні на 1 вересня: обіцяють сонце, тепло та мінливу хмарність (КАРТА)

31 сер 2019, 15:16
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Погода в Україні 1 вересня очікується спекотна. Опадів синоптики не прогнозують взагалі.

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Вночі температура повітря 11−18° тепла. Вдень повітря прогріється до 26−32° вище нуля. Вітер прогнозують східний 5−10 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 1 вересня очікується хороша, без істотних опадів. Температура вночі 15−17° за Цельсієм, вдень 27−29° тепла.

У Львові найближчої доби тепло та сонячно. Температура повітря вночі 14−16° тепла, вдень 28−30° тепла.

В Одесі у завтрашній вихідний обіцяють сонце та мінливу хмарність. Вночі температура повітря прогріється до 16−18° тепла, а вдень 29−31° вище нуля.

У Дніпрі в неділю очікується тепла погода. Вночі температура повітря прогріється до 14−16° вище нуля, вдень прогнозують 28−30° тепла за Цельсієм.

У Харкові у День знань синоптики прогнозують сонячну погоду. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

У Карпатах 1 вересня без опадів. Температура повітря вночі 14−17° тепла, вдень 28−32° вище нуля.

Погода в Україні на 31 серпня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 1 вересня очікується доволі неспокійна. Впродовж дня прогнозуються невеликі збурення, а вночі та вранці — слабка та помірна бурі.

Геомагнітний стан. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, 31 серпня в Україні очікувалася спекотна погода. Опадів синоптики не прогнозували, а вдень температура повітря повинна була прогрітися до 22−31° тепла.

Джерело: Ракурс


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