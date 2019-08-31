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Погода в Украине. Фото: Ракурс

Погода в Украине на 1 сентября: обещают солнце, тепло и переменную облачность (КАРТА)

31 авг 2019, 15:16
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Погода в Украине 1 сентября ожидается жаркая. Осадков синоптики не прогнозируют вообще.

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Ночью температура воздуха 11−18° тепла. Днем воздух прогреется до 26−32° выше нуля. Ветер прогнозируют восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 1 сентября ожидается хорошая, без существенных осадков. Температура ночью 15−17° по Цельсию, днем 27−29° тепла.

Во Львове в ближайшие сутки тепло и солнечно. Температура воздуха ночью 14−16° тепла, днем 28−30° тепла.

В Одессе в завтрашний выходной обещают солнце и переменную облачность. Ночью температура воздуха прогреется до 16−18° тепла, а днем 29−31° выше нуля.

В Днепре в воскресенье ожидается теплая погода. Ночью температура воздуха прогреется до 14−16° выше нуля, днем прогнозируют 28−30° тепла по Цельсию.

В Харькове в День знаний синоптики прогнозируют солнечную погоду. Столбики термометров ночью покажут 12−14° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Карпатах 1 сентября без осадков. Температура воздуха ночью 14−17° тепла, днем 28−32° выше нуля.

Погода в Украине на 31 августа. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 1 сентября ожидается довольно беспокойная. В течение дня прогнозируются небольшие возмущения, а ночью и утром — слабая и умеренная бури.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, 31 августа в Украине ожидалась жаркая погода. Осадков синоптики не прогнозировали, а днем температура воздуха должна была прогреться до 22−31° тепла.

Источник: Ракурс


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