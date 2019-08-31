Глава Міненергетики США Рік Перрі. Фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n126172-ssha-planuut-prodovjyty-tysnuty-sankciyamy-na-rosiu-perri.html

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Сполучені Штати Америки, швидше за все, продовжать тиснути економічними та персональними санкціями на Російську Федерацію.

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Санкційна політика проти Росії продовжиться і в майбутньому. Про це 31 серпня заявив міністр енергетики США Рік Перрі під час робочої поїздки у Польщі. Про це сьогодні повідомляє Reuters.

Вашингтон, швидше за все, продовжить посилювати санкції проти РФ після окупації українського Криму в 2014 році, — заявив Перрі після зустрічі з представниками України та Польщі.

Нагадаємо, 31 серпня президент Володимир Зеленський відвідав Польщу із робочим візитом. Під час спільного брифінгу з главою Польщі Анджеєм Дудою український лідер заявив про важливість антиросійських санкцій. Зеленський відзначив, що послаблювати або скасовувати санкції проти РФ не можна ні в якому випадку доти, доки Москва не почне виконувати мінські домовленості та територіальна цілісність України не буде відновлена.

Раніше повідомлялося, що у липні в Палату представників Конгресу Сполучених Штатів Америки внесли законопроект про санкції проти Росії за захоплення в полон українських моряків. Пропонується запровадити обмежувальні заходи проти 24 високопоставлених представників Федеральної служби безпеки Росії.