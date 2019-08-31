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Різанина сталася у французькому місті Віллербан. Фото: flickr.com

У Франції невідомі влаштували різанину біля станції метро, є жертви (ВІДЕО)

31 сер 2019, 20:12
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У Франції невідомі, озброєні холодною зброєю, напали на перехожих поблизу станції метро.

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Збройний інцидент стався 21 серпня у місті Віллербан неподалік від Ліона. Різанину вчинили посеред білого дня біля станції метро Laurent Bonnevay. Про це сьогодні повідомляє France Info.

Внаслідок збройного інциденту одна особа загинула, ще шестеро дістали поранення. Одного нападника правоохоронці затримали, розшукують ще одного зловмисника. За інформацією ЗМІ, затриманий є виходцем із Афганістану.

Поліція перекрила найближчі автобусні зупинки, периметр перебуває під контролем поліції. Причини та обставини інциденту наразі невідомі.

Нагадаємо, 13 серпня в Сіднеї невідомий із ножем нападав на перехожих у центрі ділового району міста. Він зумів вбити одну жінку та ще одну поранити. Зловмисника австралійським поліцейським допомогли затримати свідки нападу.

Джерело: Ракурс


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