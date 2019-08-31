Підписання меморандуму. Фото: Alex Danylyuk у Facebook

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Україна, Польща та Сполучені Штати Америки 31 серпня підписали меморандум про тристороннє співробітництво у сфері енергетики.

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До церемонії підписання відбулася зустріч із главою Міністерства енергетики США Ріком Перрі. Сторони обговорили важливість диверсифікації ризиків, продиктованих залежністю від поставок російського газу, як для України, так і для Польщі. Про це сьогодні повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк у Facebook.

За словами Данилюка, цей меморандум допоможе звільнитися від російської енергетичної залежності. Першим кроком стане налагодження поставок зрідженого газу із США через Польшу. Планується побудувати спеціалізований інтерконнектор, який об'єднає газотранспортні системи двох країн.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом буде підписана газова угода між Україною, Польщею та США про постачання природного газу. Угода передбачає організацію поставок скрапленого газу з США в Україну через територію Польщі, а також розвиток газової інфраструктури.