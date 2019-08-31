Подписание меморандума. Фото: Alex Danylyuk в Facebook

https://racurs.ua/n126170-ukraina-ssha-i-polsha-podpisali-dogovor-o-postavke-gaza-foto.html

Ракурс

Украина, Польша и Соединенные Штаты Америки 31 августа подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики.

Loading...

До церемонии подписания состоялась встреча с главой Министерства энергетики США Риком Перри. Стороны обсудили важность диверсификации рисков, продиктованных зависимостью от поставок российского газа, как для Украины, так и для Польши. Об этом сегодня сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в Facebook.

По словам Данилюка, этот меморандум поможет освободиться от российской энергетической зависимости. Первым шагом станет налаживание поставок сжиженного газа из США через Польшу. Планируется построить специализированный интерконнектор, который объединит газотранспортные системы двух стран.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время будет подписано газовое соглашение между Украиной, Польшей и США о поставках природного газа. Соглашение предусматривает организацию поставок сжиженного газа из США в Украину через территорию Польши, а также развитие газовой инфраструктуры.