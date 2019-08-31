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Ракурс
Рабочий визит Зеленского в Польшу. Фото: president.gov.ua

«Северный поток-2» угрожает всей Европе — Зеленский

31 авг 2019, 16:15
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Газопровод «Северный поток-2» угрожает всему Европейскому Союзу.

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Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа прибыл с рабочим визитом в Польшу. Украинский лидер и глава Польши Анджей Дуда обсудили множество вопросов. Также во время встречи обсуждались вопросы энергетической безопасности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба президента.

Мы говорим с Польшей единым голосом: «Северный поток — 2» является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы. В то же время мы выступаем за диверсификацию источников энергоснабжения, а также энергетическое сотрудничество в треугольнике Польша — США — Украина, — отметил Зеленский.

Глава украинского государства отметил успехи в расширении торгово-экономических связей между странами. По словам Зеленского, Польша — второй крупнейший торговый партнер Украины в Евросоюзе.

Напомним, в конце июля комитет Сената Соединенных Штатов Америки согласовал проект закона о санкциях против компаний и лиц, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Санкции будут направлены на компании Allseas из Швейцарии и из Италии Saipem.

Источник: Ракурс


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