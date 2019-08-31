Робочий візит Зеленського до Польщі. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n126164-pivnichnyy-potik-2-zagrojuie-vsiy-ievropi-zelenskyy.html

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Газопровід «Північний потік-2» загрожує усьому Європейському Союзу.

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Президент України Володимир Зеленський 31 серпня прибув з робочим візитом у Польщу. Український лідер та глава Польщі Анджей Дуда обговорили безліч питань. Також під час зустрічі обговорювалися питання енергетичної безпеки. Про це сьогодні повідомила прес-служба президента.

Ми говоримо з Польщею єдиним голосом: «Північний потік — 2» є неприйнятним і несе загрози для всієї Європи. Водночас ми виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю у трикутнику Польща — США — Україна, — відзначив Зеленський.

Глава української держави відзначив успіхи у розширенні торговельно-економічних зв’язків між країнами. За словами Зеленського, Польща — другий найбільший торговельний партнер України в Євросоюзі.

Нагадаємо, наприкінці липня комітет Сенату Сполучених Штатів Америки погодили проект закону про санкції проти компаній та осіб, які беруть участь у будівництві газогону «Північний потік-2». Санкції будуть спрямовані на компанії Allseas із Швейцарії та Saipem з Італії.