Комунальники отруїлися випарами. Фото: Укрінформ

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У Рівненській області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинула одна особа.

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Місцева поліція 30 серпня отримала інформацію про те, що в селі Зоря бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть місцевого жителя. Ще двоє осіб були доставлені в лікарню. Про це 31 серпня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Рівненській області.

Правоохоронці попередньо встановили, що троє працівників місцевого комунального підприємства проводили поточні роботи у каналізаційному колекторі. Унаслідок отруєння небезпечними випарами загинув 37-річний чоловік. Госпіталізовано 32-річного та 57-річного жителів Зорі.

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у липні в Київській області рятувальники дістали з колодязя тіла трьох осіб. Робітники проводили планові роботи по заміні засувки. Всі вони були без свідомості. Рятувальники підняли на поверхню їхні тіла. Один із комунальників, 1986 року народження, вже був мертвим на момент підняття. Двоє інших чоловіків, 1975 років народження, померли дорогою в лікарню.