Рятувальники дістали з колодязя тіла трьох осіб. Фото: ДСНС

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У Київській області рятувальники дістали з колодязя тіла трьох осіб.

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У понеділок, 29 липня, пожежно-рятувальна частина селища Іванків о 13.12 отримала інформацію про те, що в колодязі водонапірної вежі комунального підприємства Іванківського комунального управління водного господарства в селі Русаки знаходяться троє осіб. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники прибули на місце події та встановили, що в колодязі перебувають троє комунальників, які проводили планові роботи по заміні засувки. Всі вони були без свідомості. Рятувальники підняли на поверхню їхні тіла. Один із комунальників, 1986 року народження, вже був мертвим на момент підняття. Двоє інших чоловіків, 1975 років народження, померли дорогою в лікарню.

Наразі з’ясовуються причини загибелі працівників комунальної служби.

Нагадаємо, у травні в селі Бучали на Львівщині вантажний ліфт обірвався і вбив двох осіб. Тіла загиблих жителів з шахти ліфта довелося діставати рятувальникам.