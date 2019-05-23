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На Львівщині вантажний ліфт убив двох осіб. Фото: ВЛАСНО.info

На Львівщині вантажний ліфт убив двох осіб (ФОТО)

23 тра 2019, 13:36
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На Львівщині вантажний ліфт обірвався і вбив двох осіб. Трагедія сталася напередодні в селі Бучали у Городоцькому районі

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Ліфт упав на території складського приміщення місцевого приватного підприємства і придавив двох працівників, повідомляє прес-служба облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Тіла загиблих жителів Львівщини з шахти ліфта довелося діставати рятувальникам.

Обставини цієї події встановлюють правоохоронці, перевіряється технічний стан конструкції та з’ясовується, чому працівники підприємства перебували у шахті ліфта.

На Львівщині вантажний ліфт убив двох осіб. Фото: ДСНС

Нагадаємо, в січні вСумах обірвався ліфт, у якому перебував дитячий візочок із двомісячним немовлям. Через загибель дитини в ліфті правоохоронці затримали двох осіб.

Джерело: Ракурс


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