Ракурсhttps://racurs.ua/
На Львівщині вантажний ліфт убив двох осіб. Фото: ВЛАСНО.info
На Львівщині вантажний ліфт убив двох осіб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n122272-na-lvivschyni-vantajnyy-lift-ubyv-dvoh-osib-foto.htmlРакурс
На Львівщині вантажний ліфт обірвався і вбив двох осіб. Трагедія сталася напередодні в селі Бучали у Городоцькому районі
Loading...
Ліфт упав на території складського приміщення місцевого приватного підприємства і придавив двох працівників, повідомляє прес-служба облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Тіла загиблих жителів Львівщини з шахти ліфта довелося діставати рятувальникам.
Обставини цієї події встановлюють правоохоронці, перевіряється технічний стан конструкції та з’ясовується, чому працівники підприємства перебували у шахті ліфта.
Нагадаємо, в січні вСумах обірвався ліфт, у якому перебував дитячий візочок із двомісячним немовлям. Через загибель дитини в ліфті правоохоронці затримали двох осіб.
Читайте також
Загрузка...